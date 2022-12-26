Путин укрепляет диалог с Баку

На неформальном саммите СНГ сегодня встречаются президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. Почему диалог между Москвой и Баку сейчас особенно важен?

После начала специальной военной операции на Украине тема "свой-чужой" начала активно обсуждаться в патриотических СМИ. Кто там не хочет заниматься параллельным импортом? А кто там пытается открыть второй фронт против России? Как проголосовали страны СНГ на Генассамблее ООН? Все эти вопросы, безусловно, важны, но зацикливаться на каждым "чихе" постсоветских стран – признак собственной неуверенности. России нужно брать инициативу в свои руки, идти самому навстречу республикам. Если мы, конечно, считаем, что наш приоритет – Евразия. Как говорится, "если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе".

Хорошим примером здесь являются отношения с Азербайджаном. Вспомните, когда Путин подписал договор о союзничестве с Алиевым? За два дня до начала спецоперации в Украине. Москве требовалось укрепить тыл на Южном Кавказе, подняв на более высокий уровень связи с самой важной страной региона. И это удалось. Пока некоторые осторожничают из-за санкций, с Азербайджаном у России, также как и с Турцией, идет бум бизнес-активности. Прямые инвестиции из России в республику выросли в 10 раз, Россия вошла в топ-5 государств по этому параметру. Растет и торговля: с января по октябрь она увеличилась больше чем на 20%.

Пока Запад думает, как отказаться от российского топлива, Азербайджан на пару с Турцией увеличивает закачку газа из России. Вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия договорилась увеличить нарастить газа в Азербайджан, а будущем готова заниматься своповыми поставками. То есть Россия будет снабжать внутренний рынок Азербайджана, а высвободившиеся объемы газа Баку будет отправлять в Европу по трубопроводам TANAP и TAP.

Прочные экономические связи создают фундамент для политики, и именно поэтому последний кризис в Лачинском коридоре не вышел из-под контроля. Российский МИД решил пригласить коллег из Армении и Азербайджана, чтобы решить проблему, но, в отличие от Джейхуна Байрамова, Арарат Мирзоян отказался приехать в Москву. Сергей Лавров назвал такое поведение союзника упущенной возможностью для урегулирования. К сожалению, Армения продолжает блокировать подписанное ею же соглашение об открытии транспортных путей в регионе, включая Нахчыванский коридор. К тому же тема Карабаха вызывает раскол в армянских элитах. Если в Баку у России есть четкие и понятные переговорщики – Ильхам Алиев, Джейхун Байрамов, Хикмет Гаджиев – то в ситуации с Ереваном вспоминается фраза Генри Киссинджера: "А кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?".

Возвращаясь к встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева на неформальном саммите глав государств СНГ, отметим, что на ней лидеры стран, очевидно, обсудят экономические вопросы, а также выполнение Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Скорее всего, в личной беседе Путин и Алиев обсудят детали возможного решения кризиса в Лачинском коридоре. Оптимальный путь – установление совместного контроля грузов, идущих в Карабах и из Карабаха, а также ускорение открытия Зангезурского коридора. Для первого нужно согласование взаимодействия с Россией, для второго – ее влияние на Армению. В любом случае, какой бы путь ни нашли лидеры стран, России и Азербайджану нужно поддерживать партнерство ради экономического благополучия и стабильности в регионе Южного Кавказа.