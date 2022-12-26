Очередная акция в поддержку Саакашвили прошла у дома президента Грузии

26 дек. 13:55

Члены разных неправительственных организаций провели у дома президента Грузии Саломе Зурабишвили акцию с требованием помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".

"Мы собрались у дома президента, чтобы напомнить ей, что она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь. Но Зурабишвили спряталась от нас, мы продолжим протесты", - заявил в эфире телекомпании один из участников акции.

Лозунг акции в защиту бывшего президента - "Не убивайте президента". Протесты регулярно проходят как у дома Зурабишвили, так и у ее резиденции. Очередная акция пройдет вечером в понедельник.