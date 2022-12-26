Педагог из Узбекистана стал лучшим на конкурсе "Преподавание без границ"

26 дек. 13:48

Международный конкурс "Преподавание без границ" завершился победой преподавателя Узбекского государственного университета мировых языков Азизхона Рахмонова.

Финал конкурса состоялся в Москве, в конкурсе принимали участие педагоги из всех стран СНГ. Конкурс педагогов, ведущих преподавание на русском языке за рубежом, адресован учителям русского языка в школах и центрах открытого образования стран СНГ, а также частным преподавателям, обучающим русскому языку как по классическим методикам, так и с использованием инновационных образовательных технологий и собственных методических разработок.

Всего на конкурс поступило свыше 400 заявок от 205 педагогов. Каждый участник конкурса получит именной сертификат. Победители - их четверо - получили дипломы и денежные призы (по 50 тыс рублей), восемь лауреатов награждены призом в 30 тыс рублей каждый.

"Русский язык преодолевает государственные границы и по-настоящему объединяет людей как язык межнационального общения", – отметил председатель международного организационного комитета конкурса "Преподавание без границ" Ярослав Куплинов.