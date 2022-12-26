Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

26 дек. 13:32

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять президента США Джо Байдена с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет, сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он также не сообщил, планирует ли Путин поздравлять лидеров других недружественных стран. "Это я точно не могу сказать", - сообщил Песков, добавив, что пресс-служба Кремля подготовит сводный материал о том, кого поздравит президент.