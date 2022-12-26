Оскорбление мусульман довело блогера из Кубани до тюрьмы

26 дек. 13:30

Армавирского блогера осудили за оскорбление чувств мусульман и хранение марихуаны, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Дело Сергея Орлова, обвиняемого по части 1 статьи 148 УК РФ ("оскорбление религиозных чувств верующих") и части 1 статьи 228 УК РФ ("незаконные приобретение, хранение наркотических средств"), рассматривал Армавирский городской суд, который назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что в июле Орлов, играя в онлайн-игру и ведя стрим на своем канале, "в грубой, нецензурной форме произнес высказывания, направленные на оскорбление чувств верующих", нарушив конституционные права неопределенного круга лиц из числа мусульман.

Также, как добавили в пресс-службе, Орлов незаконно приобрел и хранил марихуану без цели сбыта.

Подсудимый полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.