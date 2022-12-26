Декабрь 2022 года в Москве стал рекордным по осадкам

26 дек. 13:13

Декабрь этого года в Москве уже побил рекорд по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет агентство городских новостей "Москва".

"Сегодня количество осадков уже превысило рекордное количество, досрочно нынешний декабрь можно назвать самым "осадочным", потому что в течение месяца осадки были и в виде дождя, и в виде снега", - рассказал специалист.

Прежний рекорд по осадкам в декабре был установлен в 1981 году и составлял 111,5 мм. В 2022 году на утро 26 декабря выпало уже 111,6 мм. "Рекорд будет перекрыт заметно, потому что в течение предновогодней недели будет снег, местами сильный, еще 5-10 мм выпадет", - отметил Вильфанд.