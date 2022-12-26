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Президент Турции рассказал, где окажется Роналду

Президент Турции рассказал, где окажется Роналду

Бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Эрзурум.

"Согласно информации, которую я получил, Криштиану Роналду перейдет в Саудовскую Аравию", - цитирует турецкого лидера Goal.com.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец ведет переговоры с саудовским "Аль-Насром".

В текущем сезоне Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей в чемпионате Англии, забив в них один гол.

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