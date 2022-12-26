Встреча Васильева с главой МИД Ирана подготовила переговоры Володина и Раиси

26 дек. 12:53

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправится в Иран в январе, где встретится с президентом Эбрахимом Раиси, руководитель "Единой России" в Думе Владимир Васильев посетил Исламскую Республику в том числе с целью подготовки встречи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее, как заявили в партии, Васильев и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в регионе, а также двустороннее сотрудничества на парламентском уровне.

"Володин в январе поедет в Иран, где будет встречаться с президентом", - отметил источник.

Также он добавил, что встреча Васильева и Абдоллахиана была подготовкой приезда Володина.