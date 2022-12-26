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Главным новогодним горным курортом стран СНГ стал Шымбулак

Главным новогодним горным курортом стран СНГ стал Шымбулак

Горнолыжный курорт Шымбулак, расположенный недалеко от Алматы стал самым популярным горнолыжным курортом СНГ для празднования Нового 2023 года, следует из рейтинга ТурСтата.

В топ-5 популярных горнолыжных курортов СНГ вошли Шымбулак (Казахстан), Каракол (Кыргызстан), Чимган (Узбекистан), Цахкадзор (Армения) и Шахдаг (Азербайджан). Рейтинг составлен по результатам исследования популярности горнолыжных курортов стран СНГ.

Шымбулак - курорт, на котором катаются на горных лыжах и сноуборде на высоте от 3200 до 2260 метров над уровнем моря, протяженность трасс 25 км. Зимний сезон на курорте стартовал 18 ноября и завершится в мае. Ежегодно Шымбулак посещает миллион человек.

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