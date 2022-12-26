Главным новогодним горным курортом стран СНГ стал Шымбулак

26 дек. 12:51

Горнолыжный курорт Шымбулак, расположенный недалеко от Алматы стал самым популярным горнолыжным курортом СНГ для празднования Нового 2023 года, следует из рейтинга ТурСтата.

В топ-5 популярных горнолыжных курортов СНГ вошли Шымбулак (Казахстан), Каракол (Кыргызстан), Чимган (Узбекистан), Цахкадзор (Армения) и Шахдаг (Азербайджан). Рейтинг составлен по результатам исследования популярности горнолыжных курортов стран СНГ.

Шымбулак - курорт, на котором катаются на горных лыжах и сноуборде на высоте от 3200 до 2260 метров над уровнем моря, протяженность трасс 25 км. Зимний сезон на курорте стартовал 18 ноября и завершится в мае. Ежегодно Шымбулак посещает миллион человек.