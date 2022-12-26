Семин: Кварацхелия не уступает Марадоне

26 дек. 12:52

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил о том, что грузинский нападающий Хвичи Кварацхелия не уступает аргентинской легенде Диего Марадоне. .

«Это не перебор? Думаю, нет. Он скромный парень, голова у него не закружится. У Хвичи хорошее окружение, он ничем не уступает Марадоне: бежит не слабее, возможно, на дистанции быстрее. Хвича сейчас стал терпеливее к ударам по сравнению с тем, что было в России. Каждое столкновение — он падал, лежал, ждал доктора. А здесь он все убрал», - сказал он в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна высказался о сравнении грузинского нападающего и

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле этого года из «Динамо» (Батуми).