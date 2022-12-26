Москвичей предупредили о серьезных пробках вечером в понедельник

26 дек. 11:58

Вечером 26 декабря пробки в Москве достигнут 8-10 баллов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что самые большие заторы ожидаются в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

В связи с этим жителям Москвы рекомендовали в вечернее время пользоваться общественным транспортом. Специалисты отмечают, что быстрее по городу будет перемещаться на такси и наземном транспорте.