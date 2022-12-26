Казахстан пригласил к себе ушедшие из России компании

26 дек. 11:56

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди предложил иностранным компаниям, покинувшим Россию, открыть офисы в республике.

"Из-за санкций многие иностранные компании прекратили деятельность в России. Мы предлагаем этим компаниям переехать в Казахстан и открыть офисы, доступ к рынку открыт", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Министр отметил, что Казахстан хочет развиваться в качестве промежуточной территории для транспорта и движения товаров, что, по его словам, сделает страну связующим звеном между Европой и Азией.