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Парламент Грузии принял более 80 законов, касающихся рекомендаций ЕС

Парламент Грузии принял более 80 законов, касающихся рекомендаций ЕС

Почти треть законов, принятых парламентом Грузии в 2022 году, служат рекомендациям Европейского союза. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на открытии ежегодной "Конференции послов - 2022" в Тбилиси с участием глав диппредставительств Грузии за рубежом.

Он подчеркнул, что Тбилиси завершает выполнять рекомендации Брюсселя. По словам спикера, при координации парламента и участии государственных ведомств и гражданского общества была проделана огромная работа.

"Мы проанализировали законодательные рамки и практику Грузии и других стран, инициировали, рассмотрели и приняли соответствующие поправки.
Примечательно, что 30% принятых парламентом Грузии законов в 2022 году, служат выполнению рекомендаций ЕС", - цитирует Папуашвили ТАСС.

Он добавил, что грузинский парламент принял 82 подобных закона.

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