Путин и Алиев подарят Пашиняну последний шанс?

Сегодня в последний раз в этом году вместе соберутся президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджанский и армянский лидеры приедут в Санкт-Петербург для участия в традиционном неформальном саммите глав государств-членов СНГ. Ожидалось, что на полях основного события может быть организована трехсторонняя встреча по армяно-азербайджанскому урегулированию, однако накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобных отдельных переговоров не будет.



Можно не сомневаться в том, почему напрашивающаяся при текущих обстоятельствах встреча не состоится – из-за деструктивной позиции официального Еревана. С сентября армянские власти заявляли, что привержены скорейшему подписанию мирного договора, готовы сделать это до конца года, но вот уже и конец года, а со стороны Армении никаких продуктивных шагов к разработке этого ключевого для Южного Кавказа документа так и не было сделано. Приходится констатировать, что Ереван все это время вел оживившееся армяно-азербайджанское урегулирование в тупик.



Так, на данный момент де-факто свернут европейский формат переговоров, в рамках которого в течение года прошли три встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе (6 апреля, 22 мая, 31 августа) и одна в Праге (6 октября). Причина сворачивания – Армения потребовала, чтобы в дальнейшем на переговорах в ЕС присутствовал не только глава Евросовета Шарль Мишель, но и президент Франции Эммануэль Макрон, известный проармянской позицией. На предложение Баку продолжить встречи в Брюсселе в прежнем формате Ереван ответил отказом, и в итоге с повестки дня урегулирования ушла площадка, на появлении которой как альтернативы переговорам при посредничестве Владимира Путина настаивали сами же армянские власти.



Однако из этого не последовало возвращение Еревана в российский формат урегулирования. Напротив, армянские власти использовали мирные протесты азербайджанских активистов против разграбления Рубеном Варданяном природных ресурсов Карабаха как повод заблокировать и московско-сочинскую площадку переговоров. В последний момент был отменен визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву для встречи с азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым при участии их российского коллеги Сергея Лаврова, причем МИД РФ даже не был извещен об этом официально. Стороны готовились провести обсуждение проекта мирного договора между Баку и Ереваном, а в результате Лавров и Байрамов обсуждали этот документ вдвоем.



На итоговой пресс-конференции Сергей Лавров дипломатическим языком дал понять, насколько Москва раздражена такой провокационной деятельностью Армении, а также тем, как в Ереване на самом высоком уровне отзываются о работе российских миротворцев в Азербайджане. И сам Никол Пашинян, и спикер парламента Ален Симонян на прошлой неделе объявили, что РМК не выполняет своих обязанностей – и это в ситуации, когда миротворцы как раз безупречно выполнили свои обязанности по контролю за Лачинским коридором. В данный момент по Лачинской дороге ездят только машины с гуманитарными грузами, вывоз в Армению азербайджанского имущества и ввоз армянских военных и вооружений прекращены. Именно этим и недовольны Пашинян и его команда: Москва мешает Еревану готовить карабахских армян к новой войне в Азербайджане.



Сложно подобрать одно слово, чтобы охарактеризовать такую политику армянских властей по отношению и к своему ключевому союзнику, и к Баку, и к карабахским армянам, и к собственным гражданам. Недальновидная, вредоносная, бесперспективная, бессмысленная, инфантильная, попросту безумная – все это подходит для описания политики современного Еревана. Только благодаря российским усилиям была остановлена Карабахская война и тем самым были спасены 20 тыс армянских оккупантов, оказавшихся в котле вокруг Ханкенди. Именно Москва смогла убедить Баку в необходимости переходного периода, в течение которого между карабахскими армянами и азербайджанским обществом и государством будет работать посредником российская миротворческая миссия. Все это произошло при личном участии Никола Пашиняна, но как он использовал возможность постепенно и безболезненно закрыть сепаратистский проект в Карабахе и нормализовать отношения с Азербайджаном?



Два года Армения накачивала Ханкенди оружием и военными, одновременно делая вид, что все больше отдаляется от карабахского вопроса. Этой осенью Ереван даже передал сепаратистский проект в Карабахе во "внешнее" управление – беглому миллиардеру Рубену Варданяну, отказавшемуся от российского паспорта из-за угрозы санкций и приехавшему в Карабах, чтобы восстановить незаконную добычу золотой и медно-молибденовой руды. Все это время и Пашинян, и его сторонники, а также его армянские враги на всех углах кричали обвинения в адрес Азербайджана, а сами по максимуму саботировали урегулирование. Армения обязана по Трехстороннему заявлению Путина, Алиева и Пашиняна от 9-10 ноября 2020 года вывести всех своих военных из Карабаха, но все еще держит их в зоне временного размещения российских миротворцев. По тому же документу она должна открыть беспрепятственное сообщение между Зангиланом и Нахчываном под контролем ФСБ РФ, но заявляет, что ничего никому не должна.



Поэтому для Южного Кавказа год заканчивается снятием маски с Армении. Что бы ни говорили ее власти, они ничего не хотят делать даже блага собственного народа. Они не хотят подписывать мирный договор с Баку, не хотят делимитировать армяно-азербайджанскую границу, не хотят закрывать сепаратистский проект в Карабахе, не хотят разблокировать свои коммуникации с Азербайджаном и Турцией. Видимо, они желают, чтобы в наступающем 2023 году Армения волшебным образом перенеслась в 2019 год, поскольку даже принятия послевоенных реалий в поведении Никола Пашиняна и его команды не видно.



Однако терпеть это безумие никто не будет. На той же встрече Лаврова с Байрамовым без Мирзояна российским министр, перечислив всю проделанную за год дипломатическую работу, прямо сказал: "Нет сейчас никаких причин, чтобы и дальше затягивать практическую реализацию этих договоренностей". Это официальная позиция центрального игрока на Южном Кавказе. России нужно, чтобы Армения прекратила вредить российским интересам в регионе и достигла мира с Азербайджаном. Можно ожидать, что именно об этом пойдет закрытый разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном сегодня вечером, и российский лидер даст армянскому премьер-министру последний предновогодний шанс образумиться и перестать вредить всем вокруг и самому себе.



Из дипломатических источников известно, что с Ильхамом Алиевым Владимир Путин будет обсуждать методы выполнения тех самых пунктов Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, что до сих пор игнорируются Николом Пашиняном – о выводе армянских НВФ из Карабаха и открытии Зангезурского коридора. Также они поговорят о совершенствовании контроля за движением грузов и людей в Лачинском коридоре, в том числе о прекращении поставок в Ханкенди оружия из Ирана. Если трехсторонней встречи не будет, значит, Путин будет говорить с Пашиняном на те же темы, предлагать тому все-таки решить неулаженные вопросы миром, а не войной. Осталось узнать, что выберет Пашинян, воспользуется ли он последним шансом, данным ему Путиным и Алиевым.