В Казахстане на год отложили дактилоскопию для граждан

26 дек. 11:31

Депутаты сената Казахстана вновь предложили перенести сроки внедрения дактилоскопии.

"В связи с сложившейся ситуацией по недофинансированности мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы предложено сроки ее запуска в полном объеме перенести с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года", - заявил сенатор Нурлан Бекенов.

Напомним, введение дактилоскопии заложено в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

Нормы документа направлены на минимизацию коррупционных рисков при госзакупках.