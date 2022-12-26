В Москве зарегистрировали рекордное количество браков

26 дек. 11:25

В 2022 году в Москве зарегистрированы рекордные 98 тыс браков. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тыс браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тыс", - сказала она в интервью РИА Новости.

При этом Ракова обратила внимание на то, что в столице не такая хорошая ситуация с рождением детей. "Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы", - уточнила она.

Вице-мэра также выразила надежду на то, что увеличение количества браков приведет к тому росту рождаемости в столице.