В Германии отметили прогресс в вопросе энергетического перехода

26 дек. 11:24

Германия добилась значительного прогресса в расширении использования возобновляемых источников энергии, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек

По его словам, страна преуспела в распространении экологически чистой электроэнергии. "Этот год показал, что мы действительно добились прогресса", - сказал он. "Мы еще далеки от завершения. Однако мы приняли важные законы, внесли ряд крупных и мелких корректировок, чтобы упростить процедуры, постепенно уйти от бюрократии и ускорить процесс. Мы ослабили тормоза везде", - констатировал глава Минэкономики Германии, передает агентство DPA.