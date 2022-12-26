Еще 5,3 тыс россиян заболели COVID-19

26 дек. 11:14

В России за минувшие сутки выявили 5 335 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 024, в Санкт-Петербурге - 882, в Подмосковье - 109. В Краснодарском крае - 23, в Ставропольском крае - 8, в Крыму - 30, в Дагестане - 10, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии -4, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 769 627.

Госпитализированы за сутки 528 человек. Выздоровели 5 577 пациентов, за все время - 21 168 975.

Умерло за сутки 50 человек, всего - 393 433 россиян.