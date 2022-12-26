Ставропольских школьников переводят на "удаленку" из-за гриппа

26 дек. 10:59

В Ставрополе на фоне роста заболеваемости гриппом усилили противоэпидемические меры в детских садах и школах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации города.

"При наличии более 20% заболевших классы незамедлительно переводятся на дистанционное обучение. Сейчас в городе более 15 таких классов", - сказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Он отметил, что именно в детских коллективах зафиксирован наибольший прирост заболевших. "На уровне города принято решение усилить профилактические мероприятия в школах и детских садах", - добавил глава Ставрополя.