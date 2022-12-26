Азербайджан обрел популярность среди граждан Туркменистана

26 дек. 10:57

Число граждан Туркменистана, посетивших Азербайджан в ноябре, значительно возросло, сообщает пресс-служба Государственного агентства Азербайджана по туризму.

Отмечается, что в указанном месяце страну посетило 1600 граждан Туркменистана, что в 5,1 раза превышает прошлогодний показатель (308 человек в ноябре 2021 года).

Как подчеркнули в агентстве, Туркменистан оказался в топ-15 стран по числу посетивших Азербайджан в ноябре 2022 года.

За ноябрь Азербайджан посетили 135 370 иностранцев - на 54% выше показателя аналогичного периода прошлого года (86 061).