МИД России: Москва прилагает энергичные усилия в целях урегулирования между Баку и Ереваном

26 дек. 10:32

Инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Лачинского коридора, не могут не осложнять фон для переговоров между Азербайджаном и Арменией, в том числе по мирному договору. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации "на земле". Рассчитываем на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации", - поведал он в интервью ТАСС.

При этом замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что сроки согласования документа в данном случае не так важны. "Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова оказывать содействие переговорному процессу в соответствии с тем, как это зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября.