Кисловодский национальный парк посетило рекордное число гостей

26 дек. 10:36

Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае в этом году побил исторический рекорд посещаемости, приняв почти 5 млн гостей, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

«Парк Кисловодска стал самым посещаемым национальным парком России. В этом году по его терренкурам прошлось 4,8 миллиона человек. В 2021 году он принял 2 миллиона посетителей», - сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, количество посетителей в текущем году увеличилось в 2,4 раза. «Национальный парк „Кисловодский“ - один из самых больших нацпарков мира и крупнейший в Европе рукотворный парк. Высаженный нашими прадедами лечебный парк в следующем году будет отмечать 200-летие», - приводит слова Моисеева ТАСС.