В Чечне и Дагестане пресекли деятельность боевиков ИГИЛ

26 дек. 10:27

Сотрудники ФСБ и СКР пресекли деятельность группировки, в которую входили 19 сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, задержаны 11 человек.

Как сообщает "Коммерсантъ", операции по задержанию террористов проводились в Дагестане, Чечне, Тюменской области и ХМАО.

Отмечается, что боевики по заданию эмиссаров ИГИЛ переправляли боевиков из России в Сирию и Украину "для ведения боевых действий против ВС РФ, а также для финансирования терроризма и оправдания террористической деятельности".

В настоящее время организатора 10 участников сообщества поместили в СИЗО, еще восемь человек объявлены в международный розыск.