Страны ЕАЭС в 2022 году нарастили товарооборот на 12,8%

26 дек. 10:27

За десять месяцев 2022 года объем взаимной торговли государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырос на 12,8%, сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"Объем взаимной торговли государств ЕАЭС составил около $67 млрд за 10 месяцев 2022 года и увеличился на 12,8% г/г, оценили аналитики ЕАБР", - говорится в сообщении ЕЭК в Telegram-канале со ссылкой на данные Евразийского банка развития.

По данным Евразийского банка развития, изменения в производственно-логистических цепочках создали новые возможности для некоторых экономик ЕАЭС. "Так, экспорт Армении в Беларусь и Россию по итогам 10 месяцев 2022 года вырос в 2,8 и 2,5 раза, экспорт Кыргызстана в эти страны увеличился в 2 и 2,6 раза соответственно", - отмечается в сообщении.

Экспорт Казахстана в Беларусь и Россию увеличился в 1,2 раза. По итогам года объем взаимной торговли ЕАЭС ожидается в размере $80-83 млрд.