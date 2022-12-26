Ракова сообщила о ситуации на рынке труда в Москве

26 дек. 10:15

В базе вакансий Москвы открыты 400 тыс предложений, что в 14,5 раз больше, чем число безработных, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московский рынок труда, он, наверное, один из самых развитых рынков в нашей стране. Можно с уверенностью сказать, что это рынок соискателей. Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных - 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу", - сказала она в интервью РИА Новости.

Далее Ракова отметила, что в столице провели большую реформу службы занятости и сформировали мобильную современную службу, которая не только помогает каждому, кто к ней обратился, но и активно мониторит ситуацию на рынке.