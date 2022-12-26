Жители Москвы стали чаще питаться фастфудом

26 дек. 9:59

В период с января по ноябрь 2022 года посещаемость заведений быстрого питания в Москве увеличилась на 3% год к году, а их обороты взлетели на 16%. Об этом сообщает Focus Technologies

По данным "Чек Индекс", заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.

Фастфуд - единственный сегмент общепита, показавший рост трафика в 2022 году. Кафе и рестораны потеряли 3% посетителей, при этом их выручка выросла на 6% за счет роста среднего чека на 10%.

Согласно последним данным, общее число классических заведений по всей России в четвертом квартале уменьшилось более чем на 10% год к году, исключением оказались точки фастфуда, которых стало больше.