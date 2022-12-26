В турецкие дома придет черноморский газ

26 дек. 10:01

Турция приступит к использованию 540 млрд куб м, который добывается в Черном море, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявлял, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.

"Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", – сказал Эрдоган в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме, передает Sputnik Грузия.