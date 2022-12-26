Азербайджан нарастит импорт газа из России

26 дек. 10:00

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о договоренности России и Азербайджана об увеличении поставок "голубого топлива" для его внутреннего потребления.

"С Азербайджаном есть договорённость об увеличении наших поставок, так как у них пока ещё есть дефицит газа", - сказал он в интервью ТАСС.

Новак также подчеркнул, что в будущем стороны планируют обсудить и своповые поставки.

В ноябре "Газпром" начал поставки газа в Азербайджан. По новому договору он поставит до 1 млрд кубометров газа до марта 2023 года. В 2021 году Москва и Баку договорились о сотрудничестве в области сезонного обмена природным газом: действующий до 2023 года контракт предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан.