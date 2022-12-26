Тень помогла задержать вора в Дагестане

26 дек. 9:45

В Дербенте при помощи тени задержали местного жителя, которого обвинили в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Как рассказала в полиции жительница Магарамкентского района, возле одного из домов по улице Гагарина кто-то вытащил из кармана ее куртки телефон стоимостью 18 тыс рублей.

Сам факт кражи снять не получилось. Лишь благодаря упавшей на асфальт тени удалось задержать 61-летнего преступника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 ("Кража") УК РФ. Телефон вернули владелице.