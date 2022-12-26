На дороге Ханкенди-Лачин продолжается акция экоактивистов

26 дек. 9:44

Уже две недели продолжается мирная акция азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин.

Участники мероприятия скандируют лозунги о необходимости проведения мониторинга ситуации экологической катастрофы и других последствий, связанных с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых. Плакаты и воздушные шары также призывают к остановке экоцида в регионе. Ничто не указывает на то, что участники акции покинут территорию раньше, чем их требования будут выполнены.

Акция проходит в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев с целью пресечения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана в зоне временной дислокации миротворцев, а также допуска азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга.