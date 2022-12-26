В Иране задержали связанных с Великобританией лидеров протестов

26 дек. 9:30

База Саралла Корпуса виражей исламской революции (КСИР) ликвидировала в Иране организованную сеть, связанную с Великобританией. Об этом сообщили в отделе базы по связям с общественностью.

Сеть, назвавшая себя "Загрос", объединила контрреволюционных агентов как внутри страны, так и за ее пределами. Как отмечается, ее целью было осуществление заговоров против исламской системы, особенно во время недавних беспорядков.

В общей сложности, были задержаны семь человек, возглавлявших недавние протесты в провинции Керман. В заявлении сказано, что они участвовали в планировании, ведении и производстве контента, а также в организации и разжигании протестов.

В КСИР также обратили внимание на то, что у некоторых задержанных было два гражданства. Они намеревались бежать из страны, но были арестованы до того, как смогли это сделать, передает агентство IRNA.