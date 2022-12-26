В Термезе после реконструкции открыт аэропорт

26 дек. 9:27

Международный аэропорт "Термез" начал работу после реконструкции, 26 декабря он принял первый рейс.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента с 146 пассажирами на борту был встречен водной аркой.

Аэропорт был закрыт 55 дней назад - 1 ноября. "В рамках реконструкции построен новый аэродромный комплекс категории 4Е, включающий в себя новую взлетно-посадочную полосу длиной 3000 метров и шириной 60 метров, рулежные дорожки и перрон на три стоянки для воздушных судов", - сообщили в Uzbekistan Airports.

Воздушная гавань получила современную систему светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео- и радионавигационную систему посадки.

Финальный этап проекта строительства нового аэродромного комплекса завершится к апрелю будущего года, будут построены три стоянки для ВС и вторая рулежная дорожка.