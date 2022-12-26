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Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC по итогам года

Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC по итогам года

Австралиец Алекс Волкановски стал лучшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2022 году, сообщается на сайте организации.

Волкановски является действующим чемпионом промоушена среди полулегковесов. В этом году он одолел корейца Чен Сон Джона и американца Макса Холлоуэя. В настоящее время спортсмен является лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На втором месте в списке расположился чемпион в среднем весе, представитель Бразилии Алекс Перейра, победивший бойца из Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Тройку замкнул россиянин Ислам Махачев, завоевавший чемпионский пояс в легком весе после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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