Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC по итогам года

26 дек. 9:12

Австралиец Алекс Волкановски стал лучшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2022 году, сообщается на сайте организации.

Волкановски является действующим чемпионом промоушена среди полулегковесов. В этом году он одолел корейца Чен Сон Джона и американца Макса Холлоуэя. В настоящее время спортсмен является лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На втором месте в списке расположился чемпион в среднем весе, представитель Бразилии Алекс Перейра, победивший бойца из Новой Зеландии Исраэля Адесанью. Тройку замкнул россиянин Ислам Махачев, завоевавший чемпионский пояс в легком весе после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.