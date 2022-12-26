В горах Карачаево-Черкесии будет лавиноопасно

26 дек. 8:38

Управление МЧС России по Карачаево-Черкесии предупредило жителей и гостей республики о том, что в горах возможен сход лавин.

«По данным Северо-Кавказской военизированной службы, с 26 по 28 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 2500 метров лавиноопасно», - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что сход снежных масс может привести к ЧС из-за повреждений зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытию дорог, мостов и тоннелей, затруднениям в работе транспорта.