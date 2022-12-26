Казахстан и Узбекистан намерены работать с РФ над созданием газового союза

26 дек. 8:30

Астана и Ташкент готовы к совместным действиям с Москвой по созданию газового союза, заявил в замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Идея создания "тройственного газового союза" представляет интерес как для России, так и для наших партнеров - Казахстана и Узбекистана. Взаимодействие в этой сфере явно востребовано в связи с имеющимися энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения, - сказал он в интервью ТАСС.

Далее Галузин отметил, что российские партнеры готовы к совместным действиям на данном направлении.

По его словам, для реализации этой идеи "нет никаких значимых препятствий", однако потребуется большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне, "которая уже ведется в компетентных министерствах трех стран".