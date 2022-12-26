Токаев зафиксировал пенсионный возраст для жительниц Казахстана

26 дек. 8:12

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения", информирует официальная пресс-служба президента страны.

Сообщается, что закон фиксирует пенсионный возраст женщин на уровне 61 года до 2028 года.

Согласно предварительным расчетам, на заморозку пенсионного возраста для женщин правительство потратит 800 млрд тенге. Кроме того, закон увеличивает возраст молодежи до 35 лет и увеличивает срок выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года, передает Sputnik Казахстан.