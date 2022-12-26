СМИ: Дорога Ханкенди-Горис будет отрыта 26 декабря

26 дек. 7:35

Представители российского миротворческого контингента заверили, что в понедельник, 26 декабря, будет открыта дорога Ханкенди-Горис, сообщил один из участников акции, представители которой прошли накануне от площади Возрождения в Ханкенди к блокпосту российских миротворцев.

«Миротворцы обещали нам, что дорога будет открыта 26 декабря. По их словам, в этот день в России состоится важная встреча, от которой многое зависит», - приводит слова одного из участников акции NEWS.am.

Уточняется, что речь, вероятно, идет об ожидаемом 26-27 декабря неофициальном саммите СНГ.