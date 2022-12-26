Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии

26 дек. 7:23

Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки", - сказал он в интервью ТАСС

По его словам, наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых "объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб". "В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России", - добавил дипломат