РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии

Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии

Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки", - сказал он в интервью ТАСС

По его словам, наличие устойчивых связей отвечает интересам народов России и Грузии, которых "объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб". "В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растет и число находящихся в Грузии граждан России", - добавил дипломат

1425 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version