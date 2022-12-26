Обзор СМИ Кавказа 19 - 25 декабря

Отношения Кабардино-Балкарии и Республики Беларусь демонстрируют положительную динамику, что подтверждает рост общего товарооборота в 1,7 раза в январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Объем экспорта в Белоруссию увеличился почти в три раза, импортная часть - в 1,3 раза. Об этом, как сообщает газета "Кабардино-Балкария", речь шла на заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству.

Промышленные предприятия Кабардино-Балкарии традиционно экспортируют в Беларусь алмазный инструмент, кабели, обувной картон, регуляторы, транзисторы и многое другое. Кроме того, одно из важнейших направлений двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса - это выращивание и поставка в Беларусь семян кукурузы раннеспелых гибридов, гороха. Активно идут поставки яблок, кондитерских изделий, минеральной воды, консервной продукции, кукурузного крахмала.

Белорусские партнеры поставляют в КБР продукцию легкой и пищевой промышленности, металлопродукцию, лифтовое оборудование, специальную и сельскохозяйственную технику. В 2022 году в республику поставлено 75 тракторов, три зерноуборочных и один кормоуборочный комбайн, 13 лифтов. Экспорт организаций концерна "Беллегпром" В КБР увеличился в 2,1 раза и составил за 9 месяцев этого года 342,2 тыс. долларов. За этот же период организациями концерна "Белгоспищепром" в КБР поставлено продукции на сумму 245 тыс. долларов, или 167,9% к уровню аналогичного периода 2021 года. "Могилевлифтмаш" готов обеспечить потребность КБР в лифтовом оборудовании как для новостроек, так и в рамках программ замены лифтов, передает белорусское телеграфное агентство "Белта". Предприятия Брестской области заинтересованы в поставках в республику минеральных и органических удобрений, кормовых добавок, технологического оборудования для пищевой индустрии, переработки всех видов отходов.

Активно развивается также сотрудничество в сфере культуры, туризма, курортного лечения и отдыха. В Кабардино-Балкарии функционирует общественное движение белорусов "За единение – "Сябры".

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Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев на состоявшейся в режиме телемоста сессии по повышению инвестиционной привлекательности СКФО под руководством вице-премьера РФ Александра Новака рассказал о реализации пяти "прорывных" проектов, составляющих основу модели экономического развития республики. Об этом информирует газета "Северная Осетия".

Общая стоимость проектов составляет 64 млрд рублей, из которых 54 млрд – внебюджетные средства. Планируемое количество новых рабочих мест - 7,5 тысячи. С начала реализации проектов в них уже вложено более 14 млрд частных инвестиций и создано порядка 600 рабочих мест. В частности, проект "Агропромышленный комплекс" включает пять подпроектов. В их числе – закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища ("Казачий хутор"), тепличный комплекс "Алания", агроэкотуристический парк "Земля Осетия", вертикально-интегрированный агрохолдинг "Алания-молоко". В рамках "прорывного" проекта "Развитие новых туристических дестинаций" реализуется два подпроекта. Для всесезонного тематического парка "Алания-парк" инвестором приобретено оборудование, построена дорожная и инженерная инфраструктура, идет строительство коммуникаций, ведутся монтажные работы подвесной пассажирской канатной дороги. По туристско-рекреационному комплексу "Кахтисар" спроектированы инженерные сети, идет строительство одного участка автодороги и проектирование второго. По проекту "Создание форелевого хозяйства" выделены земельные участки без проведения торгов и ведется проектирование. Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" – еще один "прорывной" проект модели экономического развития РСО–А. Предусмотрено создание двух канатных дорог, горнолыжных трасс, комплекса сноупарка. Будут проведены инженерная защита территории, благоустройство и озеленение. Планируется создание более 700 мест размещения. В части дорожной инфраструктуры уже введен в эксплуатацию тоннель, в следующем году завершатся работы по двум участкам автодороги к комплексу. Проект "Транспортно-логистический комплекс" представлен двумя подпроектами. Аэровокзальный комплекс аэропорта "Владикавказ" уже введен в эксплуатацию. Открытие нового терминала состоялось 13 декабря с участием в режиме телемоста президента РФ Владимира Путина. Кроме того, ведется подбор земельного участка под строительство индустриально-логистического парка "Алания", после чего будет разработана проектно-сметная документация.

Джанаев сообщил, что всего по итогам 10 месяцев текущего года в экономику республики привлечено 4,8 млрд рублей частных инвестиций. Существенно вырос и объем инвестиций в основной капитал. Северная Осетия демонстрирует положительную динамику в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и в текущем году входит в число регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, занимая 14 место из 34.

По приведенным министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым данным, в регионах СКФО были сформированы 35 "прорывных" инвестиционных проектов, которые состоят из 90 подпроектов в приоритетных отраслях экономики. К 2030 году эти проекты предполагают вложения в размере 1,7 трлн рублей и создание более 79 тыс. рабочих мест.

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По данным газеты "Дагестанская правда", индекс промышленного производства республики за январь – октябрь 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 109,2 %. Высокие производственные результаты обеспечили предприятия машиностроительного комплекса. Речь идет о производстве электронных и оптических изделий, продукции оборонного назначения, навигационном и электрическом оборудовании и коммутационных устройств. Для дозагрузки предприятий республики по итогам визита вице-премьера Дениса Мантурова в Дагестан приняты решения по поддержке предприятий промышленного комплекса в сложившихся условиях в части импортозамещения и возможной локализации производства отдельных изделий на местных площадках.

В этом году в республике запущено три крупных промышленных объекта – завод по производству медицинского кислорода ООО "Трастфарма", завод по производству сухих строительных смесей ООО "Трон", а также завод по производству шаров для изготовления стекловолокна ООО "Каспий Гласс", полностью заменивший импорт стеклянных шаров в РФ. Кизлярским электроаппаратным заводом освоено производство микровыключателей и выключателей безопасности для нужд Щербинского лифтостроительного завода и Карачаровского механического завода, получена техническая документация и изготавливается опытный образец изделия. Российский автогигант АО "АвтоВАЗ" выразил заинтересованность в размещении заказов на производство и поставку электроусилителей руля на ОАО"Авиаагрегат" в рамках работы, проводимой по импортозамещению. Планируется начать изготовление опытно-промышленной партии. На ООО "ЗАО "Мушарака" ведется работа по организации производства для автоконцерна гидравлических натяжителей цепи, ранее поставляемых ОАО "Концерн КЭМЗ".

Сохранение положительной динамики развития планируется обеспечить и за счет реализации стратегических проектов. Один из них, "Городе обувщиков" предусматривает реализацию инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации действующих обувных фабрик. Общий объем инвестиций на реализацию проекта до 2030 года планируется в объеме 6,9 млрд рублей, что позволит создать 1600 рабочих мест. На сегодняшний день объем привлеченных инвестиций составил 500 млн рублей, количество созданных рабочих мест – 303.

В этом году были предоставлены субсидии на возмещение затрат на приобретение машин и оборудования 18 промышленным предприятиям на сумму 50,6 млн рублей. Фондом развития промышленности создано порядка 150 новых рабочих мест. По словам министра промышленности и торговли РД Низама Халилова, в 2023 году планируют запустить современный завод по производству стеклянной тары "Дагестан Стекло Тара", а также вторую линию на заводе "Керамогранит Дагестан", что позволит увеличить мощности вдвое.

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С 2019 по 2022 год в Ингушетии построено и реконструировано 250 км дорог, сообщили местной газете "Сердало" в пресс-службе главы республики. По словам Батыра Хаматханова, в 2022 году совокупная протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, составила 53,7 км, в том числе мостовые сооружения протяженностью более 60 погонных метров. Минавтодор РИ раньше срока, первым по РФ воплотил в жизнь национальный проект "Безопасные качественные дороги", выполнив все его планы и задачи со 100% технической готовностью и кассовым исполнением. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожного сектора, в том числе 2 мостовых сооружения (один из которых переходящий на 2023 год), общей протяженностью более 17 км. Реконструкция затронула Магас, Карабулак, Гайрбек-Юрт, Экажево, Назрань, Сунжу и другие населенные пункты республики. Плюс к этому в 2022 году провели капитальный ремонт автомобильных дорог "Экажево — Сурхахи" и "Экажево — Али-Юрт" протяженностью 7,2 км и 7,5 км и другие полотна. В настоящее время осуществляется реконструкция 8,7 км направления "Яндаре — Сурхахи", включенного на 2023 год в рамках федеральной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального значения".

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В Карачаево-Черкесии разработан комплекс инновационных предложений не имеющих аналогов в РФ по модернизации системы Домов культуры, пишет газета "День республики". Работа проводилась в рамках проекта "Идентичность в типовом" при поддержке Минкульта КЧР, Союза московских архитекторов и Фонда президентских грантов в течении 1,5 лет. Ключевым элементом предложения по модернизации культурно-досуговых учреждений является инновационная концепция модульного, многофункционального культурного центра. Команда проекта разработала принципиально новую систему, отличающуюся гибко настраиваемыми размерами, структурой и даже дизайном, адаптируемым под конкретную локацию и функции. В основу этой системы легла модульная технология, активно используемая в мире для строительства социальных объектов. Из моделей можно строить не только ДК, но и отели, школы, офисные здания, туристические центры. Гибкость модульной системы демонстрируют два проекта, разработанных командой, которые, кроме модульности, объединяет принцип компоновки вокруг "сердца" здания – многосветного зала-атриума, прототипом которого послужили традиционные для Карачаево-Черкесии типы жилища. Вокруг атриума размещаются гибкие пространства, которые могут легко меняться в зависимости от потребностей пользователей. Во внутренней и внешней отделке здания используются традиционные народные орнаменты.

Кроме этого, для упрощения жителям городов и сел КЧР доступа к информации об имеющихся и новых возможностях культурно-досуговых учреждений республики, была разработана модель онлайн-платформы, представляющая собой единую систему из двух взаимодополняющих структур. Первая – общедоступная часть содержит максимально полную и актуальную информацию о деятельности всех ДК республики. Афиша будущих событий, репортажи и новости о наиболее интересных из уже прошедших мероприятий, каталог всех ДК с настраиваемым поиском по предлагаемым ими услугам и секциям, а также с возможностью для всех желающих поставить оценку и поднять рейтинг своего любимого ДК. Вся информация, публикуемая в открытой части платформы, размещается зарегистрированными пользователями, сотрудниками ДК и предпринимателями, предлагающими культурные, образовательные услуги и сервисы. Регистрация на платформе дает им возможность не только размещать информацию о своей работе, но и получить доступ ко второй, профессиональной части платформы, задача которой состоит в обмене опытом, интересными наработками, полезными практиками и обсуждении актуальных задач, получении новых знаний и поиске партнеров, в том числе, среди креативных предпринимателей, для реализации новых программ и проектов.

Ожидается, что запуск под эгидой Минкульта КЧР подобной платформы будет способствовать популяризации деятельности ДК в республике и повышению качества оказываемых ими услуг. Они могут стать настоящими центрами комьюнити, и проводниками новых возможностей для жителей, в первую очередь, обеспечивая возможность иметь в шаговой доступности самые современные сервисы и ресурсы, для реализации творческого и бизнес-потенциала людей всех возрастов, говорится в публикации.