Новак: РФ обсуждает рост поставок газа через Турцию с потребителями из ЕС

26 дек. 6:25

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ обсуждает с европейскими потребителями увеличение поставок газа через Турцию после создания хаба в этой стране и готова также возобновить поставки газа в регион по газопроводу Ямал — Европа.

«Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба, идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями», - приводит слова Новака ТАСС.

Вице-премьер также отметил, что у России есть возможности для возобновления поставок газа через остановленный по политическим причинам трубопровод Ямал – Европа.