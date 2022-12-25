Сколько человек собрала акция сторонников сепаратистов в Ханкенди

Сегодня армяне, проживающие в Карабахском экономическом районе Азербайджана, провели акцию в Ханкенди. Согласно данным армянских источников, на "многолюдном митинге" собралось 70 тыс. человек. Правда, сразу просочилась информация, что такое число людей физически не уместится на месте проведения акции.

Согласно данным лаборатории проверки фактов Faktyoxla, на самом деле людей было намного меньше. В лаборатории использовали систему Mapcheking, позволяющую посчитать число людей на открытом пространстве. Основываясь на фото и видеоматериалах, размещенных в армянских источниках, система подсчитала, что на правой и левой сторонах площади Возрождения в Ханкенди плотность митингующих достаточно низкая (0,7 человека на квадратный метр), а учитывая длину растянутой на площади ткани (220 на 7 метров) и пустое пространство перед трибуной, Mapcheking выдает данные о том, что на каждый квадратный метр приходится в среднем два человека.

Общий результат, подсчитанный Mapcheking, показывает, что на площади собралось 17581 человек.

Словом, получается, что на постановочный "митинг" в Ханкенди, организованный фейковым режимом, созданным Ереваном на территории Азербайджана, собралось вовсе не 70 тыс., а 17581 человек: армянские источники снова существенно завысили число сторонников сепаратистов.