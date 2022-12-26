Правительство Узбекистана возьмет на контроль цены на рынках

26 дек. 5:19

Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит избежать необоснованного подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.

Правила затронут высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное), передает Sputnik Узбекистан.

При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен, при выявлении признаков искусственного дефицита представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов. Также контролерами будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.