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Правительство Узбекистана возьмет на контроль цены на рынках

Правительство Узбекистана возьмет на контроль цены на рынках

Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит избежать необоснованного подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.

Правила затронут высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное), передает Sputnik Узбекистан.

При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен, при выявлении признаков искусственного дефицита представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов. Также контролерами будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.

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