В новом году преобразят три парка Кабардино-Балкарии

26 дек. 3:23

В трех населенных пунктах Кабардино-Балкарии преобразят парки, сообщает пресс-служба главы республики.

В парке в Аргудане появятся шахматный клуб и новая спортивная площадка. Там также заменят покрытие на дорожках, освещение и скамейки.

В парке "Солнышко" в Тырныаузе появятся фонтан, детская площадка с качелями и песочницами.

Кроме того, завершится благоустройство парка 1 в Тереке, где восстановят фонтан, заменят плитку, установят урны и скамейки, а также высадят деревья, кусты и цветы.

"В Кабардино-Балкарии за 2023 год планируем привести в порядок еще 12 общественных пространств - дворов и скверов. Работы пройдут по нацпроекту "Жилье и городская среда", - сказано в сообщении.