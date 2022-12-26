"Забег обещаний" проведут в Железноводске в первый день 2023 года

26 дек. 1:23

В Железноводске 1 января пройдет "Забег обещаний", - рассказали в администрации города.

Участникам надо будет пробежать либо пройти дистанцию в 2023 м, чтобы исполнилась их мечта.

Среди состязающихся будут и маломобильные граждане. Старт - на площадке перед Пушкинской галерей в Курортном парке.

"И Курортный парк и Лермонтовский терренкур лежат на прямой местности, что позволит беспрепятственно принять участие и людям с ограниченными возможностями здоровья", - пояснил глава города Евгений Бакулин.