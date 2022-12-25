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На акции памяти о жертвах нападения на курдский культурный центр в Париже произошли столкновения с полицией

На акции памяти о жертвах нападения на курдский культурный центр в Париже произошли столкновения с полицией

Акция в память о жертвах нападения около курдского культурного центра в Париже окончилась досрочно из-за столкновений демонстрантов с полицией, сообщает BFM TV.

Протестующие требовали переквалифицировать дело в "акт терроризма", а также провести расследование другого тройного убийства курдских активистов, произошедшего 9 января 2013 года.

Напомним, 23 декабря на улице Ангьен в X округе Парижа, недалеко от курдского культурного центра имени Ахмета Кая в результате нападения погибли три человека, еще трое были ранены.

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