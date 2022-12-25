Прямые рейсы соединят Сочи и Хабаровск летом

25 дек. 21:10

Будущим летом жители Дальнего Востока смогут легко добраться на отдых в Сочи - компанией iFly Airlines на курорт будут запущены прямые рейсы из Хабаровска, рассказали в телеграм-канале местного аэропорта.

"Полеты на побережье Черного моря будут выполняться с 10 июня 2023 года два раза в неделю: по четвергам вылет из Хабаровска в 6.25, прибытие в Сочи - в 8.50; по субботам вылет из Хабаровска в 12.50, прибытие в аэропорт назначения - в 15.20", - пояснили в воздушной гавани.

В пути провести надо будет около девяти часов. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330-200, с компоновками салонов 345, 370 кресел.

Пассажирам будут доступны и субсидированные билеты.