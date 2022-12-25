СМИ: бездомный взорвал боевую гранату в армянском селе

25 дек. 20:41

Мужчина взорвал гранату в магазине в селе Нор Харберд Араратской области, об этом сообщает сайт криминальных новостей Shamshyan.com.

Сегодня примерно в 16:30 в Араратское РОВД поступил сигнал о том, что в магазин вошел гражданин, вооруженный ручными гранатами, и стал угрожал взорвать их.

До прибытия полиции он привел в действие одну из гранат. В результате магазину был нанесен крупный материальный ущерб: взрывная волна выбила окна и двери, повредила потолок и имущество.

До того, как преступник попытался подорвать вторую боевую гранату типа "Ф1", правоохранители успели обезвредить ее.

Затем злоумышленник был схвачен и доставлен в полицейский участок Масиса. Установлена его личность - это 35-летний Арам Х., без постоянного места жительства.

В результате ЧП никто не пострадал.