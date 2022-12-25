В Казахстане будут мягче наказывать за врачебные ошибки

25 дек. 20:34

В Казахстане решили смягчить наказание за врачебные ошибки, рассказала глава Минздрава республики Ажар Гиният.

"Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и снизить санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК", - сообщила министр.

За два года с 2018 по 2020 год на медиков в Казахстане поступило свыше 14,1 тыс заявлений о ненадлежащем выполнении ими профессиональных обязанностей. Ежегодно заводится порядка таких 300 дел, зачастую на хирургов.

"Законопроектом предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровью или смерти пациента наказание в виде лишения свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков наказаний", - поделилась глава Минздрава Казахстана.