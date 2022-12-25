Инвестиционное гражданство станет сложнее получить в Турции

25 дек. 19:39

Власти Турции ужесточают правила получения инвестиционного гражданства, изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщает Investment Migration Insider, больше нельзя будет купить несколько объектов недвижимости, чтобы преодолеть минимальную для получения гражданства сумму в $400 тыс, - такова должна быть цена одного объекта.

Далее, при покупке жилья в ипотеку сумма собственных инвестиций должна составлять не менее $400 тыс.

Кроме того, если дом или квартира покупаются на вторичном рынке, то их владельцем в течение трех последних лет должен быть гражданин Турции, а не иностранец.