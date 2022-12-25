"Митинг" в Ханкенди закончился, не успев начаться

25 дек. 19:26

Постановочный "митинг" в Ханкенди, организованный фейковым режимом, созданным Ереваном на территории Азербайджана, закончился, буквально не успев начаться.

Некоторые армянские Telegram-каналы сообщили, что на него пришли 50 тыс человек, однако такое количество физически не вместится на место его проведения.

Ранее стало известно, что людей на мероприятие подвозили автобусами, обещая им за участие деньги и топливо.

Кроме того, некоторым представителям армянского населения Карабаха угрожали увольнением в случае отказа прийти туда.